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Как получить статус квалифицированного инвестора?

Всего лишь два сертификата отделяют Вас от цели
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Каждый, кому приходилось работать на финансовом рынке наверняка сталкивался с ограничениями, которые накладывают банки на физических лиц. Часто, отыскав подходящую компанию, в которую хочется вложиться, банки отвечают отказом, парируя аттестатом квалифицированного инвестора (КИ). С каждым днем правила работы на финансовом рынке ожесточаются, а статус "КИ" становится не прихотью, а необходимостью. Этот ресурс поможет Вам подготовиться к получению квалификационного аттестата.

Подготовьтесь по нашим курсам

Для получения статуса КИ необходимо сдать экзамен в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР).
С содержанием всех курсов можно ознакомиться здесь.
Ответы на самые частые вопросы здесь.

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Сдача экзамена - это не просто получение очередной макулатуры. Это гарантия Вашей финансовой грамотности, рациональной работы на рынке ценных бумаг, снятие ограничений со всех инструментов на бирже. Наши подробные материалы и тесты, а также Ваше упорство обеспечит Вас постоянным пассивным доходом.
Что нужно, чтобы получить квалифицированного инвестора?
Мы предлагаем самый доступный и качественный способ - подготовка к экзамену ФСФР.
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам
Для этого нужно сдать, два экзамена:
  • базовый экзамен (обязательный) после окончания аттестат не выдается;
  • экзамен серии 1.0 - после окончания Вы получите аттестат и статус "Квалифицированный инвестор" , который откроет доступ ко всем инструментам на бирже.
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Учреждения в которых можно сдать экзамен

Получить статус КИ можно несколькими способами, один из них - большая сумма счёте. Но пытаясь облегчить процесс получения, придумывая различные схемы по приобретению квалификационного аттестата, нужно помнить, что профессиональным биржевым игроком от этого не стать. Риски будут настоящие, а потери могут стать значительными. Будьте осторожны! Помните, что финансовая грамотность является залогом успеха на рынке ценных бумаг. Узнать цены на курсы.
Как получить статус квалифицированного инвестора 14
Сколько времени нужно для подготовки?
Тут все индивидуально. Кому-то достаточно месяца упорной работы, но если быть реалистом, то около 3 месяцев плотной подготовки для сдачи одного экзамена в ФСФР.
Получение степени квалифицированного инвестора не так бесполезно, как кажется многим. Если цель - пассивный доход, немного превышающий ставки по депозитам в известных банках, то хватит начального уровня. Если есть интерес к рискованным высокодоходным бумагам, то стоит задуматься о серьезном профессиональном уровне. Положительной стороной станет не только доступ к ограниченному числу инструментов, но и возможность высокого дохода.
Как получить статус квалифицированного инвестора 14

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Условия получения статуса

Возможность стать участником финансовых рынков есть у каждого физического лица. Для этого стоит открыть брокерский счет и стать неквалифицированным инвестором. Разделение на квалифицированного и неквалифицированного инвестора уже давно существует на законодательном уровне.

Если не разбираться, а бездумно вкладывать средства, можно быстро все потерять. Для того, чтобы уберечь физические лица от финансовых потерь на рынке ценных бумаг, государством были предусмотрены ограничения.

Законом « О рынке ценных бумаг» и «Положением о квалифицированном инвесторе» предусмотрен ряд требований для получения статуса КИ. Достаточно соответствовать одному из четырех пунктов. Условия получения статуса:

1. Большой капитал
Наличие капитала на сумму не менее 6.000.000 рублей. Это могут быть акции, недвижимость, денежные средства. Отметим, что требования, не связанные с образованием, а подразумевающие наличие капитала достаточно "легко" выполнить. Но отсутствие знаний финансовых основ может привести к значительным потерям, сравнимым с капиталом.

2. Трудовой стаж
Опыт работы в компании, занимающейся операциями с ценными бумагами. Срок трудового стажа должен составлять 2 - 3 года, в зависимости от фирмы и ее аттестации. Трудовой стаж в финансовых организациях обычно сопровождается наличием образования, которое необходимо для получения статуса квалифицированного инвестора.

3. Активный игрок
Активная позиция на биржевых торгах. Квартальный и годовой оборот должен быть равен 10 и 40 сделкам соответственно, при этом денежный оборот должен превышать 6.000.000 руб. Как минимум, это говорит о том, что игрок уже далеко не начинающий и следит за рынком, а также разбирается в его инструментах.

4. Инвестиция в себя
Приобретение высшего образования требует времени, а вот курсы - дело быстрое.
Самым простым решением будет сдача экзамена на получение аттестата ФСФР.


После получения статуса КИ выбирается структура, которая его подтвердит.
В России это могут сделать брокеры, банки, управляющие компании. Самые популярные, оказывающие услуги: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Открытие, ФИНАМ и другие.

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Перед тем, как выбрать брокера, изучите, какие финансовые инструменты будут предоставлены. Проанализируйте отзывы, уточните размеры комиссий, а также обратите внимание на удобство и доступность программного обеспечения.

После выбора изучите список документов, который необходимо предоставить для подтверждение статуса КИ. Заявление установленного образца, можно скачать на сайтах организаций. Из списка требований выберите способ получения статуса. Подтверждающими документами могут служить: выписки из трудовой книжки, история биржевых операций, копии дипломов или аттестатов.

После подтверждения статуса КИ, физлицо получает доступ ко всем инструментам. Важно помнить, что работа с ними сопряжена с высокими рисками, но и прибыль от таких операций может быть в разы больше. Полный список дополнительных преимуществ у каждого брокера свой.

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