Возможность стать участником финансовых рынков есть у каждого физического лица. Для этого стоит открыть брокерский счет и стать неквалифицированным инвестором. Разделение на квалифицированного и неквалифицированного инвестора уже давно существует на законодательном уровне.
Если не разбираться, а бездумно вкладывать средства, можно быстро все потерять. Для того, чтобы уберечь физические лица от финансовых потерь на рынке ценных бумаг, государством были предусмотрены ограничения.
Законом « О рынке ценных бумаг» и «Положением о квалифицированном инвесторе» предусмотрен ряд требований для получения статуса КИ. Достаточно соответствовать одному из четырех пунктов. Условия получения статуса:1. Большой капитал
Наличие капитала на сумму не менее 6.000.000 рублей. Это могут быть акции, недвижимость, денежные средства. Отметим, что требования, не связанные с образованием, а подразумевающие наличие капитала достаточно "легко" выполнить. Но отсутствие знаний финансовых основ может привести к значительным потерям, сравнимым с капиталом.2. Трудовой стаж
Опыт работы в компании, занимающейся операциями с ценными бумагами. Срок трудового стажа должен составлять 2 - 3 года, в зависимости от фирмы и ее аттестации. Трудовой стаж в финансовых организациях обычно сопровождается наличием образования, которое необходимо для получения статуса квалифицированного инвестора.3. Активный игрок
Активная позиция на биржевых торгах. Квартальный и годовой оборот должен быть равен 10 и 40 сделкам соответственно, при этом денежный оборот должен превышать 6.000.000 руб. Как минимум, это говорит о том, что игрок уже далеко не начинающий и следит за рынком, а также разбирается в его инструментах.4. Инвестиция в себя
Приобретение высшего образования требует времени, а вот курсы - дело быстрое.
Самым простым решением будет сдача экзамена на получение аттестата ФСФР
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После получения статуса КИ выбирается структура, которая его подтвердит.
В России это могут сделать брокеры, банки, управляющие компании. Самые популярные, оказывающие услуги: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Открытие, ФИНАМ и другие.