Получение степени квалифицированного инвестора не так бесполезно, как кажется многим. Если цель - пассивный доход, немного превышающий ставки по депозитам в известных банках, то хватит начального уровня. Если есть интерес к рискованным высокодоходным бумагам, то стоит задуматься о серьезном профессиональном уровне. Положительной стороной станет не только доступ к ограниченному числу инструментов, но и возможность высокого дохода.